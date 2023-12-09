В Киеве закрыли шесть станций метро, тоннели подтоплены и могут рухнуть. Почему на Украине обвиняют Януковича и Азарова?

В Киеве закрыли шесть станций метро на синей линии из-за подтопления тоннелей

В Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

Сегодня после утреннего пика мы увидели трещины. Это уже угроза для безопасности перевозки наших пассажиров, поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение по этому участку представитель Киевского метрополитена

В администрации украинской столицы отметили, что перегон между станциями Демиевской и Лыбедской нуждается в срочном ремонте, из-за движений грунта возник риск потери устойчивости конструкций.

Власти пояснили, что перегонные сооружения создавались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах в сложных геологических условиях, вода отводилась искусственно.

В Киеве запустили дублирующие маршруты наземного транспорта. Как уточнил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале, автобусы и троллейбусы смогут перевозить 14-15 тысяч человек в час, это аналогично пропускной способности закрытых участков линии.

В киевских пабликах отмечают, что в столице наблюдались сильные пробки в стороны закрытых станций метро, что затрудняло движение общественного транспорта.

Специалисты рассматривают три версии случившегося

Кличко опубликовал видео из поврежденного тоннеля. На кадрах видно, что он находится под угрозой обвала.

У специалистов есть три версии произошедшего: нарушение техники безопасности и изоляции при строительстве, активность реки Лыбедь и плывуны — насыщенные водой участки грунта, которые разжижаются при механическом воздействии.

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до шести месяцев, их будут производить на поверхности.

Советник мэра Киева считает виноватыми в инциденте Януковича и Азарова

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский возложил вину за подтопление участка киевского метро на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Он указал, что последний раз станции киевского метро открывали в президентский срок Януковича.

Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали «крепкие хозяйственники» Янукович и Азаров Дмитрий Белоцерковский советник мэра Киева

Портал «Страна.ua» уточнил, что проблемы с устойчивостью тоннельных конструкций возникли из-за особенностей сооружения перегонных тоннелей между станциями «Демиевская» и «Лыбедская» в 2008-2010 годах, то есть в президентский срок Виктора Ющенко.

Премьер-министр Украины обвинил в случившемся власти Киева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь возложил вину за произошедшее на власти Киева. Об этом он написал в Telegram-канале.

Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Глава правительства поручил провести 9 ноября заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Он подчеркнул, что ожидает детального доклада от мэра Виталия Кличко.

О ситуации доложили мэр Киева и руководитель метрополитена

Мэр Киева Виталий Кличко и руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский побывали на одной из закрытых станций и доложили о ситуации.

Городской глава отметил, что по предварительной информации, были нарушены условия строительства, точную оценку предстоит дать специалистам.

Брагинский сообщил, что утром в час пик появились новые трещины, которые несут угрозу безопасности пассажиров, поэтому было принято решение перекрыть станции.

Специалисты Киевского метрополитена работают с проектировщиками для проведения восстановительных работ. Предполагается проведение обследования геологии, спустя две недели после его результатов будет предоставлен отчет о сроках.

После этого нужно внешне добраться до тоннеля для этого вырыть котлован. Мы должны увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены те нормы, которые предусматривались проектом. То есть была ли сделана гидроизоляция и химзакрепление. Соответствовала ли их работа проектным нормам или нет Виктор Брагинский руководитель Киевского метрополитена

Расследование ведет прокуратура Киева

Прокуратура Киева сообщила в Telegram-канале о начале досудебного расследования по факту служебной халатности из-за подтопления тоннелей.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины) Прокуратура Киева

Следователи и прокуроры изучат все обстоятельства, послужившие причиной разрушения конструкций, дадут правовую оценку действиям должностных лиц Киевского метрополитена и подрядных организаций, которые занимались строительными работами в пойме реки Лыбедь.

