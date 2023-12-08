На Украине обвинили Януковича и Азарова в подтоплении киевского метро

В мэрии Киева возложили вину за подтопление станций метро на Януковича и Азарова

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковский возложил вину за подтопление участка киевского метро на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Белоцерковский напомнил, что последний раз станции киевского метро открывали в президентский срок Януковича. Это дало советнику повод обвинить бывшего президента и бывшего премьера в состоянии метрополитена.

«Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров», — заявил Белоцерковский.

При этом портал «Страна.ua» отмечает, что проблемы с устойчивостью тоннельных сооружений возникли из-за особенностей сооружения перегонных тоннелей между станциями «Демиевская» и «Лыбедская» в 2008-2010 годах, то есть в президентский срок Виктора Ющенко.

Ранее 8 декабря в Киеве из-за угрозы обвала тоннеля перекрыли часть синей ветки метро.