В Киеве тоннель метро оказался под угрозой обвала

В Киеве перекрыли часть ветки метро из-за угрозы обвала тоннеля

В Киеве из-за угрозы обвала тоннеля перекрыли часть синей ветки метро. Об этом сообщает телеканал «Киев24».

«Сегодня после утреннего пика мы увидели трещины. Это уже угроза для безопасности перевозки наших пассажиров, поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение по этому участку», — рассказал представитель киевского метрополитена.

Ранее стало известно, что финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Киев с августа по октябрь 2023 года получил от западных союзников 2,11 миллиарда долларов, что оказалось на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

