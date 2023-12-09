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04:42, 10 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предсказали разрушение Киева

Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей

Фото: Yuliia Ovsyannikova / ukrinform / Global Look Press

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что из-за недостатка внимания городских властей началось разрушение Киева.

Таким образом Соскин отреагировал на подтопление тоннелей синей ветки киевского метрополитена.

Он назвал произошедшее катастрофой в зимнее время. Бывший-советник Кучмы отметил, что мэр Киева Виталий Кличко абсолютно не следит за состоянием подземки.

О закрытии шести станций Оболонско-Теремковской ветки киевского метро стало известно 8 декабря. Из-за подтопления возникла угроза обрушения тоннелей между станциями.

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      Марина Совина
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