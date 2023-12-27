В Киеве перекроют еще один участок ветки метро из-за просадки тоннеля

В Киеве из-за просадки тоннеля перекроют еще один участок синей ветки метро

В Киеве из-за просадки тоннеля перекроют движение на еще одном участке синей Оболонско-Теремковской ветки метро. Об этом сообщил заместитель председателя горадминистрации столицы Николай Поворозник, передает издание «Экономическая правда».

«Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем», — сказал он.

Поворозник сообщил, что сейчас рассматривается вариант частичного закрытия участка с организацией «челночного движения». Во время ремонта первого тоннеля второй продолжит работу в двух направлениях.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что закрытие в Киеве моста Метро приведет к апокалипсису в городе. Он подчеркнул, что о плохом состоянии моста известно уже два года, но все «закрывали глаза», и только в этом году было принято решение о возможном проведении ремонтных работ.