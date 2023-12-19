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13:31, 19 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве назвали апокалипсисом возможное закрытие моста Метро

Киевский депутат Витренко назвал закрытие моста Метро апокалиптическим сценарием

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Закрытие в Киеве моста Метро приведет к апокалипсису в городе. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала «1+1».

Ранее Витренко сообщил, что в украинской столице могут частично закрыть на ремонт красную ветку метро, поскольку экспертиза может подтвердить аварийное состояние моста Метро, который находится в «уставшем» состоянии.

«Если будет подтверждение того, что мост аварийно опасен, то, к сожалению, будет необходимость закрыть этот мост», — сказал депутат. Он назвал такое развитие событий «апокалиптическим сценарием», потому что мостов в Киеве, по его словам, катастрофически не хватает.

Витренко подчеркнул, что о плохом состоянии моста Метро известно уже два года, однако все «закрывали глаза», и только в этом году было принято решение о возможном проведении ремонтных работ.

Ранее стало известно, что в Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции «Демиевская» синей ветки метро. На асфальте образовались ямы и трещины, на распространившихся в соцсетях кадрах заметно, что постройки деформировались.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от «Демиевской» до «Теремков», из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. 13 декабря между двумя этими станциями было организовано челночное движение.

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