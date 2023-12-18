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07:04, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве просел грунт под зданиями около затопленной станции метро

УНИАН: в Киеве просел грунт под павильонами около затопленной станции метро

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

В Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции метро Демиевская, об этом сообщило агентство УНИАН.

На асфальте образовались ямы и трещины, на распространившихся в соцсетях кадрах заметно, что постройки деформировались.

В Киевской городской администрации утверждают, что грунт в этом месте просел еще до закрытия шести станций метро. Участок взят под усиленный контроль, критических изменений не зафиксировано, добавили власти украинской столицы.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковский возложил вину за подтопление участка киевского метро на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Он указал, что последний раз станции открывали в президентский срок Януковича.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предсказал, что следующим после происшествия в метро станет киевский мост Патона.

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      Марина Совина
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