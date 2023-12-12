На Украине после подтопления в метро Киева предсказали новое происшествие

Депутат Рады Кучеренко: после затопления метро Киева следующим будет мост Патона

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в соцсетях предсказал новое происшествие после подтопления в метро Киева, передает РИА Новости.

Политик высмеял объяснения городской администрации украинской столицы. Если судить по словам чиновников, во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами и свалками виноваты те, кто их построил, сказал он.

Кучеренко сыронизировал, что от метро и ТЭЦ одна головная боль. «Следующим будет мост Патона», — подчеркнул депутат. Мост через Днепр был открыт в 1953 году.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковский возложил вину за подтопление участка киевского метро на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Он указал, что последний раз станции открывали в президентский срок Януковича.

