В Москве появились «лифты в ад»

Жильцы дома на юго-востоке Москвы испугались скрежещущих «лифтов в ад»

На юго-востоке Москвы появились «лифты в ад». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о 30-этажном жилом комплексе «Баланс», расположенном возле станции метро «Окская». По словам жильцов, один из лифтов не работает на протяжении нескольких месяцев, а при работе двух других раздаются скрежет и удары. Они пожаловались, что сильный шум от лифтов слышен даже в квартирах, и признались, что боятся пользоваться ими, так как те шатаются и раскачиваются при движении, а также периодически застревают и падают. Жильцы окрестили технику «лифтами в ад» и «лифтами из преисподней». При этом они отметили, что управляющая компания не реагирует на их многочисленные жалобы и никак не помогает решить проблему.

Ранее в этот же день стало известно, что на западе столицы жильцы дома пострадали от необычного потопа — квартиру залило кровью соседа, который проживал этажом выше.