Москвичи пострадали от кровавого потопа

Квартиру дома на западе Москвы затопило кровью соседа

На западе Москвы жильцы дома пострадали от необычного потопа — их квартиру залило кровью соседа сверху. Внимание на произошедшее обратил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Багрицкого. «Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — поделился информацией источник телеканала. Жильцы обратились в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники пришли к выводу, что в квартире, находящейся этажом выше, примерно две недели лежит тело 60-летнего соседа. По словам жильцов дома, мужчина злоупотреблял алкоголем.

В октябре стало известно, что в Барнауле тараканы стали сыпаться на головы жильцов одного из домов. Жители обвинили соседа сверху в том, что тот расплодил вредителей.