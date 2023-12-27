Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:51, 27 декабря 2023Среда обитания

Москвичи пострадали от кровавого потопа

Квартиру дома на западе Москвы затопило кровью соседа

Фото: Ed Leszczynskl / Unsplash

На западе Москвы жильцы дома пострадали от необычного потопа — их квартиру залило кровью соседа сверху. Внимание на произошедшее обратил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Багрицкого. «Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — поделился информацией источник телеканала. Жильцы обратились в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники пришли к выводу, что в квартире, находящейся этажом выше, примерно две недели лежит тело 60-летнего соседа. По словам жильцов дома, мужчина злоупотреблял алкоголем.

В октябре стало известно, что в Барнауле тараканы стали сыпаться на головы жильцов одного из домов. Жители обвинили соседа сверху в том, что тот расплодил вредителей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

      На российский город обрушился «снегопад 300-летия»

      Захарова предупредила Японию о последствиях передачи американских ракет Украине

      В Киеве перекроют еще один участок ветки метро из-за просадки тоннеля

      В ВСУ признали эффективность российских систем РЭБ против высокоточного оружия

      Россиянка обвинила кондуктора автобуса в нападении из-за неработающей карты

      Автор миллиардного иска к Ивлеевой призвал ее извиниться перед бойцами СВО

      Москвичи пострадали от кровавого потопа

      Россияне начали активнее избавляться от долгов

      В ЦИК порассуждали о дистанционном голосовании на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости