В российском городе тараканы стали сыпаться на головы жильцов дома

В барнаульском доме тараканы стали падать с потолка

В Барнауле жители дома по улице Исакова страдают от засилья тараканов. Их расплодил нерадивый сосед, жалуются жильцы в местном Telegram-канале «В курсе 22».

По их словам, вредители кишат у дверей, лезут по стенам и потолкам, сыплясь на головы. На вызов приезжали дезинсекторы, но выше подвала обработку от паразитов не проводили. Тогда барнаульцы обратились в администрацию района, которая в свою очередь сделала запрос в Роспотребнадзор. Там пообещали выписать службе по дезинфекции предупреждение. Задачу вывести тараканов, утверждают жильцы, оставили им самим. К соседу, которого обвиняют в разведении вредителей, периодически приезжает скорая помощь, а местные жильцы считают его бывшим алкоголиком.

Ранее стало известно о случаях подбрасывания дезинсекторами в дома тараканов. Жильцы заметили, что как только появляется реклама таких услуг, сразу наблюдается нашествие насекомых. После дезинфекции они исчезают и не приходят до следующего объявления на двери.