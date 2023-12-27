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19:45, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе задержали призывавших закидать яйцами мэрию и идти на Киев подростков

В Одессе задержали подростков, призывавших закидать яйцами мэрию и идти на Киев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

В Одессе полиция задержала подростков, которые ранее призывали «идти на Киев». Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что накануне в соцсетях появилось видео, на котором двое парней, держа в руках флаг Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России), назвали украинцев русскими и заявили, что сейчас идет война «между миром духовным и миром теней по Платону». После этого они призвали закидать яйцами мэрию города и пойти «маршем гордости» на Верховную Раду.

По информации издания, теперь молодых людей подозревают в изготовлении и распространении коммунистической символики. По соответствующей статье Уголовного кодекса (УК) Украины им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Украине депутат Черкасского горсовета получил пять лет колонии за «пророссийские» взгляды и разговоры с родственниками. Его признали виновным по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») УК республики.

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