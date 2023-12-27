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17:16, 27 декабря 2023Экономика

В России заявили о независимости от продуктов из недружественных стран

Сергей Данкверт: Россия не зависит от продуктов из недружественных стран

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, заявление которого приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас речь идет только о поставках сыра из Швейцарии, которая «раньше была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной». Чиновник напомнил, что Россия ввела в 2014 году продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада.

Говоря о торговле с дружественными странами, Данкверт указал, что половина поставок продукции идет в РФ из Белоруссии, а обратный поток — в страны ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии.

Действие продэмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с событиями вокруг Крыма и Донбасса в настоящее время продлено до 31 декабря 2024 года. Введенные указом президента ограничения сначала действовали в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады, а позднее распространилось на присоединившиеся к санкциям Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а также Украину.

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      Дмитрий Воронин
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