В российские школы начал поступать обновленный учебник истории

Кравцов заявил, что в школы начал поступать обновленный учебник истории

В российские школы начал поступать учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 90-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», — пояснил министр.

В октябре Минпросвещения сообщило о согласовании правок в разделе нового учебника о репрессиях. Этому предшествовала волна возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов.

В ноябре один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что процесс внесения правок в новый учебник истории завершен.