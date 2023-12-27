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19:35, 27 декабря 2023Россия

В российские школы начал поступать обновленный учебник истории

Кравцов заявил, что в школы начал поступать обновленный учебник истории

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В российские школы начал поступать учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 90-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», — пояснил министр.

В октябре Минпросвещения сообщило о согласовании правок в разделе нового учебника о репрессиях. Этому предшествовала волна возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов.

В ноябре один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что процесс внесения правок в новый учебник истории завершен.

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