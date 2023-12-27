В СПЧ рассказали об особой жестокости преступлений мигрантов из одного региона

Член СПЧ Кабанов: мигранты из Средней Азии совершают особо жестокие преступления

Мигранты из одного региона — Средней Азии — совершают особо жестокие насильственные преступления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

В своих рассуждениях Кабанов отметил, что перед тем, как совершить насильственные преступления, мигранты втираются в доверие к россиянам и только после этого расправляются с ними.

Как будто «кошка играет с мышкой». И в этом заключается особенность, что отличает данный тип преступников от простых мошенников «на доверии» Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте России

Член СПЧ добавил, что эти данные подтверждаются данными из доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. «И это уже опасная тенденция последних лет», — подытожил Кабанов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами.