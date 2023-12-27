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17:47, 27 декабря 2023Мир

В США допустили начало еще одной полномасштабной войны

Глава Пентагона Остин: нападения хуситов повышают риск полномасштабной войны

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Bloomberg.

«Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов», — отметил глава оборонного ведомства.

Также в материале подчеркивается, что власти США связывают активизацию хуситов в Красном море с нападениями шиитских повстанцев на американские военные базы в Сирии и Ираке. Предполагается, что за данными нападениями может стоять Иран, что приводит к эскалации ситуации в регионе. В свою очередь, власти исламской республики отрицают свою причастность.

Ранее повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море. Как подчеркивает сторона йеменских повстанцев, хуситы не нарушают свободное судоходство в регионе, а лишь препятствуют отправке судов, связанных с Израилем.

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      Максим Габриелян
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