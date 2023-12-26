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01:29, 27 декабря 2023Мир

Йеменские хуситы обстреляли контейнеровоз в Красном море

Движение «Ансар Алла» обстреляло контейнеровоз MSC United в Красном море

Фото: Aris Martinez / Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который не стал сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

Официальный представитель ВС хуситов Яхья уточнил, что MSC United отказался свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений. По его словам, движение не нарушает судоходное движение в Красном море, поскольку его действия направлены только против кораблей, имеющих отношение к Израилю или направляющихся в его порты.

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      Марина Совина
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