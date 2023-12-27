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07:12, 27 декабря 2023Мир

В США допустили «подлую провокацию» для передачи маленькой ядерной бомбы Киеву

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Киеву маленькую ядерную бомбу

Фото: Pixabay

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works допустил, что США могут пойти на «подлую провокацию», чтобы оправдать передачу Киеву «маленькой ядерной бомбы».

По словам эксперта, произойдет некая операция под ложным флагом или нечто иное, чтобы преподнести подобное американскому народу.

Макговерн считает, что ради такой авантюры президент Украины Владимир Зеленский приезжал в США двумя неделями ранее. Экс-агент предположил, что сторонники продолжения конфликта могли вызвать политика в Вашингтон, чтобы поручить ему претворение в жизнь этого плана.

«Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и (президента России Владимира) Путина, что они могут согласиться на такое», — заключил бывший аналитик ЦРУ.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Киев не оставляет попыток совершить акты ядерного терроризма. Он сообщил, что украинские военные систематически направляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывными устройствами на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и город Энергодар.

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      Марина Совина
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