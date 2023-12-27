В ЦИК порассуждали о дистанционном голосовании на выборах президента

Памфилова: на выборах дистанционно смогут проголосовать 38 миллионов человек

На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов — это больше трети потенциальных избирателей — в 29 регионах», — пояснила она.

По ее словам, в самом первом дистанционно голосовании, которое было впервые организовано в одном регионе четыре года назад, могли проголосовать всего несколько тысяч граждан.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Он сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героя России.

Тогда же Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.