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17:12, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Запорожской области спрогнозировали окончание СВО

Глава Запорожья Балицкий спрогнозировал окончание СВО весной-летом 2024 года

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится весной-летом 2024 года, спрогнозировал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что «все предпосылки к этому есть».

«Я выскажу свою точку зрения. Я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета. (...) Я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — сказал глава региона.

По словам Балицкого, на Украине происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри.

20 декабря Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта, «выдохлись» и несут большие потери. По его словам, противник еще предпринимает «некоторые контратаки» со стороны Работино, «но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных».

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      Анастасия Яланская
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