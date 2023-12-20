Балицкий: ВСУ практически не ведут атакующих действий на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта, «выдохлись» и несут большие потери. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, противник еще предпринимает «некоторые контратаки» со стороны Работино, «но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных».

Балицкий отметил, что ВСУ «растаскивают по всему фронту свои силы», в частности, с запорожского направления была снята группировка украинских войск «Марун». Он добавил, что российские Вооруженные силы еженедельно захватывают на запорожском направлении как минимум один опорный пункт ВСУ.

Ранее украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов заявил, что за время контрнаступления 47-я бригада ВСУ, атаковавшая на запорожском направлении, была «обескровлена». По словам Гнездилова, специалисты, которые были полтора года назад, либо ликвидированы, либо демотивированы и «устали от войны».