Ветер начал сдувать людей в российском регионе

В Омской области ураганный ветер начал сдувать людей с перекрытой трассы

Из-за ураганного ветра в Омской области перекрыли несколько федеральных трасс. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Для пассажирского транспорта, в том числе для такси, перекрыли дороги на Новосибирск, Тюмень, Челябинск, а также в сторону Казахстана. В регионе наблюдаются гололед и снегопад.

Некоторые автомобили застряли прямо в пути. На опубликованных в сети кадрах видно, что у обочины трассы стоят несколько легковых машин и «Газель». На дороге при этом находятся и люди. Двое мужчин пытаются перейти трассу, но их сдувает сильный ветер. Один из них опускается на четвереньки и пытается переползти дорогу. На помощь приходит полицейский, благодаря которому мужчине удается оказаться на другой стороне проезжей части.

Ограничения по перемещению в регионе действуют до вечера 27 декабря.

Ранее из-за шквалистого ветра без света остались более 127 тысяч человек в 57 населенных пунктах Дагестана.