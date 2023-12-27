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11:45, 27 декабря 2023Экономика

Власти оценили нефтегазовые доходы бюджета по итогам года

Новак: нефтегазовые доходы РФ по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По итогам 2023 года доходы российского бюджета от продажи нефти и газа составят около девяти триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Сумма доходов окажется меньше показателя 2022 года, когда в казну поступило 11,586 триллиона рублей. Однако, как отмечает Новак, это связано с высокой базой прошлого года, когда цены на мировом рынке были аномально высокими. По сравнению с 2021-м показатель почти не изменился.

Вице-премьер добавил, что поставки энергоресурсов за рубеж составили 57 процентов от общей экспортной выручки страны. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) также обеспечил ведущую роль в формировании ВВП России в 2023 году (более 27 процентов).

Такие же, как в прошлом году, доходы от продажи топлива помешали получить в том числе мировые цены на нефть. В течение года эталонный сорт Brent в основном торговался на уровне 80 долларов за баррель, на максимуме котировки достигали 91 доллара за баррель, но на таком уровне цены продержались всего несколько дней. Диапазон колебаний цен в следующем году российское правительство видит в районе 80-85 долларов за баррель.

Тем временем стоимость российской нефти Urals в период с 15 ноября по 14 декабря рухнула до 66,12 долларов за баррель. Таким образом, дисконт с Brent увеличился до 12,65 доллара.

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      Мария Грушко
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