ЯГОМИК опроверг смену названия

Музей ЯГОМИК опроверг смену навания

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры (ЯГОМИК) народов Севера имени Ярославского опроверг смену названия из-за неблагозвучной аббревиатуры. Об этом сообщает портал KP.RU.

Издание сообщило, что название музея остается прежним, а само культурное учреждение можно называть и по аббревиатуре, и с упоминанием имени Ярославского.

«Длинное наименование мы решили не менять, даже тогда, когда у нас был ребрендинг», — рассказал порталу директор музея Николай Бугаев. Он отметил, что и название с упоминанием Ярославского изначально фигурировало в соцсетях музея, потому что таким образом посетителям было проще его находить.

Также Бугаев добавил, что шумиха в соцсетях сыграла музею на руку.

Ранее стало известно, что Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог исторического названия сочинской реки Хорота, которую ранее именовали Херота.