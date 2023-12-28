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17:41, 28 декабря 2023Экономика

Абрамович решил засудить отклонивший пожертвование банк

Globes: Абрамович подал в суд на банк, отклонивший пожертвование благотворителям
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Миллиардер Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отклонившего его пожертвование, пишет Globes.

Банкиры не перевели восемь миллионов шекелей (около 2,2 миллиона долларов), предназначавшиеся для финансирования поисково-спасательных работ в Израиле, объяснив решение санкциями Евросоюза и Великобритании, введенными против предпринимателя.

По данным журналистов, решивший судиться Абрамович настаивает, что, являясь израильским гражданином, должен получить одобрение от банка на эту операцию. Уточняется, что страна в отношении миллиардера никаких санкций не вводила, а его адвокаты считают позицию кредитной организации «ошибочной и не имеющей никакого законного основания».

В материале отмечается, что Абрамович открыл счет в «Мизрахи-Тефахот» много лет назад и деньги, которые он хотел перечислить на благотворительность, давно лежат на этом счету. В исковом заявлении также говорится, что волонтеры ЗАКА работают на пределе возможностей в условиях военного времени, в связи с чем помощь им сейчас крайне важна. Банк, в свою очередь, пообещал представить свою позицию в суде.

Ранее стало известно, что военные расходы Израиля в условиях продолжающихся боевых действий против радикальной палестинской группировки ХАМАС увеличатся в 2024 году как минимум на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов). Согласно информации Минфина страны, средства потребуются в том числе в связи с эвакуацией примерно 120 тысяч человек из северных и южных приграничных районов Израиля, увеличения бюджетов полиции и других служб безопасности, а также восстановления поселений, разрушенных в ходе боевых действий.

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      Дмитрий Воронин
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