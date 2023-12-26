В Израиле заявили об увеличении расходов из-за войны с ХАМАС

Bloomberg: власти Израиля заявили об увеличении расходов на оборону в 2024 году

Расходы Израиля на оборону увеличатся в 2024 году как минимум на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) на фоне продолжающейся войны с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Также дополнительные 10 миллиардов планируется потратить на прочие связанные с войной расходы, пишет Bloomberg.

Согласно информации Минфина страны, средства потребуются для покрытия расходов на эвакуацию примерно 120 тысяч человек из северных и южных приграничных районов Израиля, увеличения бюджетов полиции и других служб безопасности, а также восстановления поселений, разрушенных в ходе боевых действий. Отмечается, что дополнительное финансирование потребуется вне зависимости от дополнительной помощи со стороны США.

В целом из представленных парламенту материалов следует, что общий бюджет на 2024 год увеличится до 562 миллиардов шекелей по сравнению с ранее планировавшимися 513 миллиардами.

Также в них указывается, что ожидаемое в первом квартале 2024 года завершение интенсивных боевых действий в Газе может позволить Израилю демобилизовать некоторых из сотен тысяч призванных резервистов, что в том числе даст возможность снизить «высокую финансовую цену войны».