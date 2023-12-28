Alexander Wang обвинили в насмешке над верующими из-за бюстгальтера на елке

Пользователи сети обвинили американский бренд Alexander Wang в насмешке над верующими из-за нижнего белья в новой рекламе. Соответствующие ролик и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах запечатлены каток и главная елка в Нью-Йорке, на которой размещен огромный бюстгальтер белого цвета. Известно, что данный предмет гардероба сгенерировали на видео с помощью искусственного интеллекта. «Нью-Йорк так волшебен в это время года», — гласит подпись в описании под постом.

Однако юзеры не оценили рекламную кампанию бренда, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что это за чушь?», «Это неуважительно и неэтично», «Просто ужасно! Уважайте нашу религию и праздник», «Извините, а у этого перформанса есть цель?», «Тошнит от такой рекламной концепции», — возмущались они.

Ранее пользователи сети объявили бойкот испанскому бренду Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине на фотографиях из новой рекламы. Тогда в официальных соцсетях марки появились промоснимки, на которых модель позировала в студии среди скульптур. На размещенных кадрах юзеры разглядели детали, которые отсылали к палестино-израильскому конфликту.