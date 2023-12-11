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18:27, 11 декабря 2023Ценности

В сети объявили бойкот Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине в новой рекламе

Марке Zara объявили бойкот из-за отсылок к геноциду в Палестине в новой рекламе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

Пользователи сети объявили бойкот испанскому бренду Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине на фотографиях из новой рекламы. Соответствующие посты появились в X (бывший Twitter).

В официальных соцсетях марки появились промоснимки, на которых модель позирует в студии среди скульптур. На размещенных кадрах юзеры разглядели детали, которые отсылают к палестино-израильскому конфликту. В частности, на одном из фото присутствует изображение перевернутой карты Палестины, а на других запечатлены скульптуры, завернутые в ткань, которая напоминает исламские погребальные одежды.

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«Наши страдания не могут быть вашей эстетикой. Наши умирающие дети не должны быть источником вдохновения. Имейте совесть и будьте более человечными!» — написала @writernextdoor_, призвав бойкотировать ретейлер. В то же время другие потенциальные покупатели поддержали мнение девушки и принялись публиковать аналогичные сообщения на платформе.

Zara никак не отреагировала на шквал критики.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Майя Пономаренко
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