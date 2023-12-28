Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 28 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего полицейского приговорили к колонии за разглашение гостайны

В Ростовской области суд приговорил экс-полицейского за разглашение гостайны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСБ.

Экс-силовика признали виновным по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

По версии следствия, начальник отделения №2 Межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области Александр Стратонов предоставил бизнесмену, у которого не было допуска к государственной тайне, результаты проводимых полицией секретных оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, разгласившему сведения, составляющие государственную тайну.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

      В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

      На Украине сообщили о подрыве иностранного балкера на мине в Черном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости