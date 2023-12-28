Бывшего полицейского приговорили к колонии за разглашение гостайны

В Ростовской области суд приговорил экс-полицейского за разглашение гостайны

В Ростовской области суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСБ.

Экс-силовика признали виновным по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

По версии следствия, начальник отделения №2 Межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области Александр Стратонов предоставил бизнесмену, у которого не было допуска к государственной тайне, результаты проводимых полицией секретных оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, разгласившему сведения, составляющие государственную тайну.