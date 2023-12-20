Российский силовик разгласил гостайну и получил срок

В Коми суд вынес приговор экс-силовику за разглашение гостайны

Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, разгласившего сведения, составляющие государственную тайну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Экс-силовик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ («Разглашение гостайны»). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

По данным ФСБ, с декабря 2020 по май 2021 года сотрудник правоохранительных органов через интернет неоднократно передавал жителю Сыктывкара результаты оперативно-разыскной деятельности своего отдела, которые затем стали доступны другим гражданам. Фигурант дел признал вину полностью.

17 октября Свердловский областной суд приговорил бывшего главу линейного отдела МВД аэропорта «Кольцово» Александра Панкова к двум годам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. В ноябре 2021 года он, чтобы наладить отношения с руководителем службы безопасности авиакомпании, поделился с ним оперативной информацией.