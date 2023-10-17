Российского экс-силовика приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

В Екатеринбурге осудили экс-главу отдела МВД за разглашение гостайны

Свердловский областной суд приговорил бывшего главу линейного отдела МВД аэропорта «Кольцово» Александра Панкова к двум годам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд также лишил осужденного права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет. Мужчина свою вину не признал.

По версии следствия, в ноябре 2021 года Панков хотел наладить отношения с руководителем службы безопасности компании «Аэропорты России», поэтому во время беседы рассказал информацию, которая не подлежит разглашению на основании закона «Об оперативно-розыской деятельности». После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело.