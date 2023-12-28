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11:36, 28 декабря 2023Мир

В России отреагировали на пересмотр США стратегии Украины в пользу переговоров

Депутат Чепа: США пересматривают стратегию Украины, чтобы остановить провал

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

США начали пересматривать стратегию Украины в пользу переговоров с Россией, чтобы остановить военные и территориальные потери Киева на фронте. Так на изменение планов Вашингтона в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Понимая, что ситуация провальная и Украина будет терять территории, в какой-то момент времени они будут стремиться остановить этот провал и перейти к переговорам. Но на сегодняшний день тактика "до последнего украинца" пока продолжается», — сказал он.

В то же время пока Украина на официальном уровне не готова к такому развитию событий, считает депутат. По его мнению, подтолкнуть власти к этому могут военные.

«Пока это только может возникнуть внутри, как бы бунт в армии. На сегодняшний пока мы такого не наблюдаем», — добавил он.

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Ранее издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США и страны Европы меняют стратегию по Украине. Этот сценарий допускает уступки России. Как заявил собеседник издания, администрация президента США Джо Байдена и европейские лидеры негласно смещают фокус с поддержки Украины. Теперь для них важна не тотальная победа над Москвой, а укрепление позиции на переговорах о завершении военного конфликта.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят из-за проблем с дальнейшим финансированием Киева. Выделение помощи сейчас не могут согласовать ни США, ни ЕС. Издание пишет, что теперь возможные переговоры подразумевают передачу России части международно признанной украинской территории.

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