Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 28 декабря 2023Наука и техника

Малое Магелланово Облако оказалось двумя галактиками

arXiv: Малое Магелланово Облако оказалось двумя карликовыми галактиками

Фото: S. Brunier / ESO / Wikimedia

Международная группа астрономов и астрофизиков обнаружила, что Малое Магелланово Облако (ММО) представляет собой не одну, а две карликовые галактики, расположенные одна за другой. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ученые проанализировали данные космической обсерватории Gaia, чтобы оценить среднюю скорость звезд в различных частях ММО. Кроме того, они использовали результаты наблюдения массива радиотелескопов Pathfinder, чтобы изучить межзвездную среду как в Малом, так и в Большом Магеллановом Облаке (БМО).

Оказалось, что химический состав в двух областях ММО различен. Кроме того, эти части имели разные скорости, обладают примерно одинаковой массой и обе взаимодействуют с БМО. Таким образом то, что ранее считалось единым объектом, на самом деле является двумя галактиками, расположенными одна позади другой относительно Земли.

Ближайшая из двух галактик находится на расстоянии примерно 199 тысяч световых лет, а более далекая из пары — примерно в 215 тысячах световых лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

      Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости