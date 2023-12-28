Малое Магелланово Облако оказалось двумя галактиками

arXiv: Малое Магелланово Облако оказалось двумя карликовыми галактиками

Международная группа астрономов и астрофизиков обнаружила, что Малое Магелланово Облако (ММО) представляет собой не одну, а две карликовые галактики, расположенные одна за другой. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ученые проанализировали данные космической обсерватории Gaia, чтобы оценить среднюю скорость звезд в различных частях ММО. Кроме того, они использовали результаты наблюдения массива радиотелескопов Pathfinder, чтобы изучить межзвездную среду как в Малом, так и в Большом Магеллановом Облаке (БМО).

Оказалось, что химический состав в двух областях ММО различен. Кроме того, эти части имели разные скорости, обладают примерно одинаковой массой и обе взаимодействуют с БМО. Таким образом то, что ранее считалось единым объектом, на самом деле является двумя галактиками, расположенными одна позади другой относительно Земли.

Ближайшая из двух галактик находится на расстоянии примерно 199 тысяч световых лет, а более далекая из пары — примерно в 215 тысячах световых лет.