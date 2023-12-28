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15:09, 28 декабря 2023Среда обитания

Джо Байден бесплатно отдохнул на вилле и появился в рекламе жилья

Имя американского президента Джо Байдена появилось в рекламе виллы

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Семья президента США Джо Байдена на рождественские каникулы остановилась на вилле Two Palms на острове Санта-Крус (Виргинские острова), передает New York Post.

Отмечается, что виллу можно найти на Airbnb. Американцам предлагают пожить в доме за 700 долларов в сутки (64 тысячи рублей). Отмечается, что семья президента гостит у хозяев виллы Билла и Колли Невилл бесплатно.

В объявлении указано, что американский президент часто останавливался на вилле во время поездок на острова. При этом, согласно правилам США, в стране нельзя использовать имя госслужащего для рекламы коммерческих объектов.

Издание предположило, что сам Байден вряд ли осведомлен об упоминании своего имени в рекламе виллы. В здании расположены три спальни, три ванные комнаты, есть выделенное рабочее пространство, бассейн с пейзажем и кухня с шеф-поваром. В настоящее время здание забронировано до 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать его виллу Джернетто в Лезмо. В особняке XVIII века премьер проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году принял Владимира Путина, бывшего на тот момент премьер-министром России.

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      Мария Черкасова
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