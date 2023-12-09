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20:36, 9 декабря 2023Среда обитания

Дети Берлускони решили продать его трехсотлетнюю виллу

ASNA: дети Берлускони решили продать особняк, где он принимал Путина

Фото: Sputnik / Alexey Druzhinin / Reuters

Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть унаследованного имущества. Об этом сообщает ASNA.

По данным агентства, на продажу выставят виллу Джернетто в Лезмо — это особняк XVIII века с садом. Здесь экс-премьер проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году принял Владимира Путина, на тот момент премьер-министра России.

Журналисты газеты Corriere della Sera подсчитали, что наследство Берлускони оценивается почти в 5 миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам. Политик занимал третье место в списке самых богатых людей Италии согласно последнему рейтингу Forbes. Ранее он занимал и первые строчки. Берлускони принадлежало несколько вилл, дворцов и домов.

Сильвио Берлускони не стало на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.

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      Варвара Кошечкина
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