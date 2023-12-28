Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:25, 28 декабря 2023Забота о себе

Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

Гинеколог Фисюк предупредила, что рак матки и груди может протекать бессимптомно

Фото: Yakobchuk Viacheslav / Shutterstock / Fotodom

Рак матки и груди могут протекать бессимптомно, предупредила акушер-гинеколог Виктория Фисюк. В комментарии для «Газеты.Ru» врач назвала и другие опасные женские заболевания, которые не дают о себе знать на начальных стадиях.

Фисюк рассказала, что многие женщины обращаются к врачу только при наличии ярких и болезненных симптомов, которые уже попросту невозможно игнорировать. Однако, по словам специалистки, многие смертельно опасные заболевания не имеют симптомов на ранней стадии. Тем не менее их можно выявить на регулярных осмотрах.

Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез

Также врач отметила, что инфекции мочеполовой системы, имеющие яркие проявления, например, зуд или жжение половых органов, иногда тоже протекают бессимптомно. При этом они поражают матку и придатки. Если заболевания не выявить вовремя, возникает риск бесплодия.

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Агрессивно себя ведет рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), наличие которого в организме также не имеет никаких симптомов. В основном ВПЧ выявляют во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить постоянно — не реже раза в год.

Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии

Виктория Фисюкакушер-гинеколог

Напоследок Фисюк напомнила, что своевременная диагностика заболеваний почти в 100 процентах случаев дает шанс на выздоровление.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала пять витаминов для женщин старше 40 лет. Среди прочих она рекомендовала употреблять витамины А и В.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

      В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

      Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

      Киркоров обратился за помощью к юристам

      В Совфеде объяснили «любовь» Польши к Украине корыстью

      Рублю предрекли резкое укрепление

      Вооруженные силы Испании обучили тысячи украинских военных

      Лавров заявил об отсутствии «радужного в хорошем смысле» будущего для ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости