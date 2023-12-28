Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

Гинеколог Фисюк предупредила, что рак матки и груди может протекать бессимптомно

Рак матки и груди могут протекать бессимптомно, предупредила акушер-гинеколог Виктория Фисюк. В комментарии для «Газеты.Ru» врач назвала и другие опасные женские заболевания, которые не дают о себе знать на начальных стадиях.

Фисюк рассказала, что многие женщины обращаются к врачу только при наличии ярких и болезненных симптомов, которые уже попросту невозможно игнорировать. Однако, по словам специалистки, многие смертельно опасные заболевания не имеют симптомов на ранней стадии. Тем не менее их можно выявить на регулярных осмотрах.

Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез

Также врач отметила, что инфекции мочеполовой системы, имеющие яркие проявления, например, зуд или жжение половых органов, иногда тоже протекают бессимптомно. При этом они поражают матку и придатки. Если заболевания не выявить вовремя, возникает риск бесплодия.

Агрессивно себя ведет рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), наличие которого в организме также не имеет никаких симптомов. В основном ВПЧ выявляют во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить постоянно — не реже раза в год.

Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии

Виктория Фисюк акушер-гинеколог

Напоследок Фисюк напомнила, что своевременная диагностика заболеваний почти в 100 процентах случаев дает шанс на выздоровление.

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