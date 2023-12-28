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08:46, 28 декабря 2023Силовые структуры

Иностранец захотел завезти в Россию почти 200 килограммов гашиша и был задержан

В Псковской области задержан серб за попытку завезти в РФ около 200 кг гашиша

На таможенном посту Бурачки в Псковской области сотрудники задержали гражданина Сербии, который захотел завезти в Россию 186 килограммов гашиша через латвийско-российскую границу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, запрещенные вещества таможенники нашли в топливном баке автомобиля иностранца. Там обнаружили 1898 брикетов. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге таможенники предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов.

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