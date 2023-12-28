Избирательный штаб Путина озвучил общее число его доверенных лиц на выборах

Общее число доверенных лиц Путина на выборах президента может достичь 600

Общее число доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина на выборах 2024 года может достичь 600. Такие цифры озвучила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, ее цитирует ТАСС.

«Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», — сообщила она.

28 декабря стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах из 346 человек. После регистрации доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца.

Российский лидер объявил о своем намерении участвовать в выборах 8 декабря. 23 декабря начался сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

Центризбирком России утвердил проведение президентских выборов с 15 по 17 марта 2024 года. Они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.