Названо число доверенных лиц Путина на выборах-2024

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах-2024 из 346 человек

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах 2024 года из 346 человек. Слова секретаря ЦИК Натальи Будариной ТАСС.

После регистрации доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца, отметила она.

Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента 8 декабря. 23 декабря начался сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

Ранее сообщалось, что список доверенных лиц Путина обновится на 40 процентов по сравнению с избирательной кампанией 2018 года.