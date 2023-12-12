Появился список с доверенными лицами Путина

РБК: в список доверенных лиц Путина на выборах впервые могут попасть военкоры

В состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента впервые попали военкоры. Среди них Александр Коц из «Комсомольской правды», Александр Сладков из ВГТРК и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Такой список появился у РБК.

Как утверждает издание, в целом список доверенных лиц Путина обновится примерно на 40 процентов по сравнению с кампанией 2018 года. В него также могут войти кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев и певец Shaman.

Список доверенных лиц пополнят представители организаций, появившихся после начала конфликта на Украине: государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах президента в 2024 году.

Действующий глава государства объявил об участии в выборах 8 декабря. Президент во время разговора с участниками церемонии в Кремле заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».