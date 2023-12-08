В Кремле назвали спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах

Песков назвал спонтанным решение Путина объявить об участии в выборах президента

Решение президента России Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах 2024 года было спонтанным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, разговор Путина с героем Донецкой народной республики (ДНР) Артемом Жогой не был «домашней заготовкой». Песков подчеркнул, что предвыборная кампания Путина де-факто началась, но де-юре — пока нет, необходимо соблюсти все формальности.

Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Президент во время разговора с участниками церемонии в Кремле заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».