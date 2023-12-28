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20:55, 28 декабря 2023Россия

Кадыров рассказал о поддержке Путина на грядущих выборах

Глава Чечни Кадыров заявил о поддержке Путина на выборах президента

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рад быть частью исторического момента, когда граждане России могут выразить поддержку и доверие президенту Владимиру Путину. Так Кадыров прокомментировал свою подпись в поддержку выдвижения Путина на грядущие выборы главы государства. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

Глава Чечни пояснил, что поставил сегодня подпись в поддержку президента, заявив, что это была стандартная процедура. Он отметил, что Путин не только политик, но и стратег, способный принимать трудные решения и справляться с препятствиями.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства.

Ранее в тот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

Никита Абрамов
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