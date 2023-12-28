Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Monde: крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрен в отмывании более €220 млн

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры.

Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло несколько операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год TCR International Limited, отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.

TCR International ранее была упомянута в расследовании правительства США как организация, связанная с финансовыми сетями, которыми могли пользоваться ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин, однако французские власти пока не смогли доказать эту связь.

Ранее банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников, после которых нужно сразу сбрасывать вызов. В частности, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор, так как даже несколько сказанных слов могут помочь злоумышленникам оформить заем.