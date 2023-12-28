Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 28 декабря 2023Мир

Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Monde: крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрен в отмывании более €220 млн

Фото: Unsplash

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры.

Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло несколько операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год TCR International Limited, отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.

TCR International ранее была упомянута в расследовании правительства США как организация, связанная с финансовыми сетями, которыми могли пользоваться ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин, однако французские власти пока не смогли доказать эту связь.

Ранее банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников, после которых нужно сразу сбрасывать вызов. В частности, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор, так как даже несколько сказанных слов могут помочь злоумышленникам оформить заем.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад меняет стратегию по Украине от безоговорочной победы над Россией к переговорам. Чем придется пожертвовать Киеву?

      Раскрыты секреты работы банков

      Крымский мост перекрыли для автотранспорта

      Лавров назвал причину поставок Западом дальнобойных систем Украине

      Раскрыты ежедневные потери Украины

      ЕСПЧ назвали штампующим антироссийские решения бешеным принтером

      Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

      50-летняя Хайди Клум решила позагорать топлес

      Лавров заявил об отсутствии у Зеленского воли к миру

      Обнаружено влияние праздничных елей на воздух в доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости