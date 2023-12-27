Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

В ЦБ назвали популярные у мошенников фразы, после которых надо класть трубку

Банк России в своем Telegram-канале назвал популярные у телефонных мошенников фразы, после которых надо класть трубку.

В частности, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор, так как даже несколько сказанных слов могут помочь мошенникам оформить займ.

Также можно сразу бросать трубку, если собеседник представляется сотрудником ЦБ — настоящие работники регулятора сами никогда не общаются с гражданами.

В стоп-лист также попали фразы «специальный или безопасный счет» и «идут следственные действия, помогите задержать мошенников», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».