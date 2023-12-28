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13:26, 28 декабря 2023Мир

Лавров напомнил о признании США России врагом

Лавров: США признали Россию врагом и Москва готова к любому сценарию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США признали Россию врагом, и Москва готова к любому сценарию дальнейших событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять», — рассказал Лавров.

Ранее в интервью Лавров подчеркнул, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе похожи с целью денацификации в ходе специальной военной операции (СВО), так как Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма. Он также призвал к осторожности в вопросе истории отношений России и Израиля.

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      Максим Габриелян
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