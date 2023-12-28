Лавров напомнил о признании США России врагом

Лавров: США признали Россию врагом и Москва готова к любому сценарию

США признали Россию врагом, и Москва готова к любому сценарию дальнейших событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«А некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять», — рассказал Лавров.

Ранее в интервью Лавров подчеркнул, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе похожи с целью денацификации в ходе специальной военной операции (СВО), так как Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма. Он также призвал к осторожности в вопросе истории отношений России и Израиля.