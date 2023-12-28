Минобороны: шесть опорных пунктов ВСУ уничтожено на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров, его цитирует РИА Новости.

Три опорных пункта находились западнее Червоной Дибровы, еще столько же уничтоженных пунктов, пораженных тяжелыми огнеметными системами, — близ Григоровки.

«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) при поддержке танка», — сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении остановили продвижение войск противника. В бою уничтожены украинский танк Т-72 и БМП-1.

Днем ранее, 27 декабря, российские военные взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР.