«Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?
Российские военные взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР), о чем стало известно 27 декабря источнику РИА Новости в южной группировке войск в зоне спецоперации.
Сообщается, что пункт находился на донецком направлении, им овладели штурмовики 20-й мотострелковой дивизии. Более точное месторасположение опорника не приводится. В ходе взятия пункта путем штурма под плотным огнем были ликвидированы двое украинских военнослужащих, также один был ранен и еще один взят в плен.
Российские военные захватили целый арсенал западного оружия
После взятия пункта в нем среди прочего вооружения нашли десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin. Кроме того, там находились четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, средства наблюдения и связи и иностранные противогазы.
Источник заявил, что это «нечастая история», когда при взятии опорного пункта все найденное там оружие удалось «зафиксировать». «Теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — добавил он.
Всех участников штурма обещали представить к ордену Мужества.
В декабре неоднократно сообщалось о взятии опорных пунктов ВСУ под Артемовском
21 декабря стало известно, что ивановские десантники из южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ северо-западнее Артемовска. Они взяли позиции с нескольких направлений и провели зачистку пункта, а украинские военные покинули место дислокации.
На следующий день Минобороны также заявило, что штурмовые подразделения ВДВ с участием ивановских десантников взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. Доподлинно неизвестно, идет ли речь об одном и том же пункте или о разных.
25 декабря же сообщалось, что бойцы спецназа Вооруженных сил России из южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу ВСУ на артемовском участке. Военные ночью отправились в пункт, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом и начав наблюдение. После того, как украинские солдаты обозначили свое присутствие, российские артиллеристы нанесли огонь, а разведчики произвели налет на позицию.
Ранее ВС РФ взяли Марьинку — один из главных укрепрайонов ВСУ
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль Марьинки, что, по его словам, снижает способность ВСУ к обороне и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.
Спустя день главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Марьинка перешла под контроль российских войск. При этом он заявил о фактическом уничтожении города.