«Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?

ВС России взяли важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Российские военные взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР), о чем стало известно 27 декабря источнику РИА Новости в южной группировке войск в зоне спецоперации.

Сообщается, что пункт находился на донецком направлении, им овладели штурмовики 20-й мотострелковой дивизии. Более точное месторасположение опорника не приводится. В ходе взятия пункта путем штурма под плотным огнем были ликвидированы двое украинских военнослужащих, также один был ранен и еще один взят в плен.

Российские военные захватили целый арсенал западного оружия

После взятия пункта в нем среди прочего вооружения нашли десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin. Кроме того, там находились четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, средства наблюдения и связи и иностранные противогазы.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Источник заявил, что это «нечастая история», когда при взятии опорного пункта все найденное там оружие удалось «зафиксировать». «Теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — добавил он.

Всех участников штурма обещали представить к ордену Мужества.

В декабре неоднократно сообщалось о взятии опорных пунктов ВСУ под Артемовском

21 декабря стало известно, что ивановские десантники из южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ северо-западнее Артемовска. Они взяли позиции с нескольких направлений и провели зачистку пункта, а украинские военные покинули место дислокации.

На следующий день Минобороны также заявило, что штурмовые подразделения ВДВ с участием ивановских десантников взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. Доподлинно неизвестно, идет ли речь об одном и том же пункте или о разных.

25 декабря же сообщалось, что бойцы спецназа Вооруженных сил России из южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу ВСУ на артемовском участке. Военные ночью отправились в пункт, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом и начав наблюдение. После того, как украинские солдаты обозначили свое присутствие, российские артиллеристы нанесли огонь, а разведчики произвели налет на позицию.

Ранее ВС РФ взяли Марьинку — один из главных укрепрайонов ВСУ

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль Марьинки, что, по его словам, снижает способность ВСУ к обороне и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спустя день главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Марьинка перешла под контроль российских войск. При этом он заявил о фактическом уничтожении города.