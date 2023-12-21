Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:27, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском

В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны.

Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве. В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении двух бронемашин с командирами украинских войск на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В клуб «Мутабор» после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики. Заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ

      Раскрыт источник удачи

      Ивлеева отказалась говорить о последствиях нашумевшей голой вечеринки

      Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

      Названа лучшая поза в постели для яркого оргазма

      В Британии высказались о законности конфискации активов России в пользу Украины

      Прикинувшаяся мужчиной женщина склонила партнершу к сексу и села на десять лет

      Российскому экс-министру дали 12 лет строгого режима

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась с обнаженной грудью после пластики

      Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости