В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском

В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны.

Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве. В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении двух бронемашин с командирами украинских войск на купянском направлении.