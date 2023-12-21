В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском
В Минобороны сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском
Штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны.
Огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, уточнили в ведомстве. В частности, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».
Это уже второй опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, который взяли российские войска за последние сутки.
Также в Минобороны сообщили об уничтожении двух бронемашин с командирами украинских войск на купянском направлении.