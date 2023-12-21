Минобороны заявило о побеге бойцов ВСУ из опорного пункта под Артемовском

Минобороны: бойцы ВСУ бежали из опорного пункта под Артемовском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из опорного пункта под Артемовском. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых», — сообщили там.

В оборонном ведомстве отчитались, что российские военные продолжали штурмом улучшать свои позиции по переднему краю — в этом им помогала артиллерия. В результате был взят под контроль очередной опорный пункт к северо-западу от Артемовска.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Он находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Впоследствии ВСУ не раз пытались прорвать оборону в Артемовске. В Минобороны объясняли действия Украины неудачами в ходе начавшегося контрнаступления — в частности, большими потерями на южнодонецком направлении.