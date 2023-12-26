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18:27, 26 декабря 2023Бывший СССР

Главком ВСУ признал потерю Марьинки. И допустил, что через пару месяцев еще один город перейдет под контроль России

Главком ВСУ Залужный подтвердил, что Марьинка в ДНР перешла под контроль России

Фото: Marko Djurica / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российских войск.

Он уточнил, что украинские военные отошли с западных окраин города, но якобы еще остаются в его северной части и окопались в окрестностях населенного пункта, подготовив там оборонительный рубеж. При этом Залужный заявил о фактическом уничтожении Марьинки и что «города больше нет».

Могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует

Валерий Залужныйглавком ВСУ

При этом еще утром во вторник Генштаб ВСУ уличили в косвенном признании потери города, так как в их свежей сводке отсутствовали упоминания боевых действий в районе Марьинки. Ранее же в сводках регулярно писалось об огневых стычках на территории города.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Кроме слов о Марьинке, Залужный также допустил, что Российская армия может взять еще один город — Авдеевку. По его мнению, это может произойти через два-три месяца. При этом он призвал не зацикливаться на подобном и не «делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта», так как Генштабу важнее сохранение людей, а не территорий.

«Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — пояснил Залужный.

Накануне Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль города — одного из главных укрепрайонов ВСУ. По его словам, это не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению. Путин же отметил, что за счет этого от Донецка отодвинуты украинские боевые подразделения.

Фото: Marko Djurica / Reuters

В октябре военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал Марьинку и Авдеевку в числе важнейших направлений спецоперации.

На Украине до последнего опровергали потерю Марьинки

Еще накануне спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун заявил, что говорить о полном оставлении Украиной города «некорректно». «Бои за Марьинку продолжаются. Наши военнослужащие находятся в административных пределах города», — говорил Штупун.

13 декабря подобные данные опровергал и командующий группировкой «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский, назвав их информационными вбросами и провокациями.

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      Антон Похиляк
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